Chinees 'sociaal-kredietsysteem' verspreidt invloed wereldwijd

Het complexe systeem geeft burgers scores op basis van bijvoorbeeld hun financiële situatie of hun gedrag op sociale media. Verwacht wordt dat het tegen 2020 helpt te beslissen welke burgers welke jobs, leningen of zelfs vluchten krijgen.

Volgens een studie van het Australian Strategic Policy Institute heeft het systeem ook "het potentieel om rechtstreeks in te grijpen op de soevereiniteit van andere landen". Er wordt onder meer verwezen naar het recente verzoek van Peking aan internationale luchtvaartmaatschappijen om Taiwan anders te identificeren op hun website. "Sociaal krediet werd in deze gevallen specifiek gebruikt om internationale luchtvaartmaatschappijen te dwingen om de versie van de waarheid van de Chinese Communistische Partij te erkennen en goed te keuren, en om alternatieve visies op Taiwan te onderdrukken", klinkt het.

Het systeem is ook gebruikt om buitenlandse bedrijven te controleren die actief zijn in China. Sinds januari moeten zij een 'unieke sociale-kredietcode' van achttien tekens hebben. De Japanse detailhandelaar Muji kreeg zo een boete omdat het op zijn verpakking Taiwan als land vermeldde. Die schending werd geregistreerd in het 'National Enterprise Credit Information Publicity System', het officiële register van bedrijven.