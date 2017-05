"Chinese DNA-database dreiging voor privacy"

HRW stelt dat er bewijs is dat de regionale overheid in Xinjiang, een regio met etnische minderheden en een geschiedenis van repressie, het verzamelen van DNA voor zo'n databank wil versnellen.

In veel delen van het land verplicht de politie individuen DNA af te staan, ook als ze nooit veroordeeld zijn geweest of niet verdacht worden van een misdrijf. Er wordt ook DNA afgenomen bij kwetsbare groepen zoals migranten, dissidenten en de Oeigoerse minderheid in het land. Omdat de politie machtig is in China en er nauwelijks privacy-wetgeving is, is het vaak lastig voor mensen om te weigeren.

Legitiem

"Het verzamelen van DNA door de politie kan legitiem zijn bij onderzoek naar criminele zaken, maar alleen als de privacy van mensen voldoende gewaarborgd is", zegt Sophie Richardson, China-directeur bij HRW. "Zo lang dat niet het geval is in China, moet het massale verzamelen van DNA en de uitbreiding van databanken stoppen."

In de Chinese wet, artikel 130 van de Wet voor Criminele Procedures, staat volgens HRW dat DNA alleen DNA-materiaal verzameld mag worden voor onderzoek naar een specifieke zaak.

Misbruik

Aan het begin van de jaren 2000 begon het Chinese ministerie van Veiligheid met de aanleg van een doorzoekbare nationale DNA-database. Eind 2015 bevatte die volgens de overheid informatie over meer dan veertig miljoen individuen. De autoriteiten stellen dat de informatie gebruikt wordt om misdrijven op te lossen, inclusief terrorisme en kinderhandel, en voor het identificeren van lichamen en zwervers.

HRW stelt dat de politie campagnes houdt waarbij biometrische informatie van gewone burgers wordt verzameld, omdat dit onder het verkrijgen van 'basisinformatie' valt. Er bestaan echter geen wettelijke richtlijnen over hoe lang monsters bewaard moeten blijven, hoe ze gebruikt of gedeeld mogen worden en hoe bezwaar gemaakt kan worden tegen het afstaan van DNA. Volgens Richardson zijn dat "de perfecte omstandigheden voor misbruik."