Chinese ontwikkelaar van gezichtsherkenningssoftware wordt grootste AI-start-up ter wereld

Heb je ooit al eens een Chinese smartphone gebruikt, of heb je ooit al eens in China rondgelopen? Dan is de kans groot dat je ergens in de database van SenseTime zit. Het Chinese bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling van AI op gebied van gezichtsherkenning op enorme schaal. Daarnaast hebben ze ook onderdelen die zich bezighouden met augmented reality en zelfrijdende auto's.

Investering

Met een nieuwe investeringsronde is het bedrijf er nu in geslaagd om in slechts enkele maanden tijd haar waarde te verdubbelen. De investering van in totaal 600 miljoen dollar komt van drie verschillende partijen: Temasek, Suning en vooral Alibaba Group. Die laatste zou daardoor nu het grootste aandeel hebben in het Chinese AI-bedrijf en gebruikt haar gezichtsherkenningstechnologie al in de bewakingscamera's van hun onbemande winkels. Ook de Amerikaanse telecomfabrikant Qualcomm heeft verschillende aandelen in SenseTime.

Volgens medeoprichter van SenseTime, Xu Li, komt de investering erg goed van pas om de sterke groei van het bedrijf aan te kunnen houden. 'De afgelopen drie jaar hadden we een omzetgroei van ongeveer 400 procent. We kunnen nu een paar nieuwe richtingen op gaan met het bedrijf en ook meer gaan investeren in infrastructuur. Tegen het eind van dit jaar willen we uitgroeien tot een bedrijf van 2.000 werknemers.'

Wereldleider in AI

Het is geen geheim dat China massaal aan het inzetten is op AI. Tegen 2030 wil het land de onbetwistbare leider op de markt van artificiële intelligentie zijn, en daar lijken ze erg goed naar op weg. China heeft op dit moment al de meest waardevolle privé AI-bedrijven ter wereld, zoals Yitu en Megvii, met nu dus SenseTime als koploper.

SenseTime staat vooral bekend om haar software, die de codenaam 'Viper' meekrijgt. Die software kan op dit moment duizenden verschillende videostreams tegelijkertijd verwerken en analyseren. Het uiteindelijke doel is om in grote Chinese steden minstens vijf supercomputers te hebben die zo'n 100.000 verschillende video-inputs, van verkeerscamera's tot bewakingscamera's tot gezichtsscanners, tegelijkertijd kan analyseren. De software zou al in meer dan 100 miljoen telefoons ingebouwd zitten.

De Viper-software van SenseTime in werking

China zet uiteraard erg hard in op die AI-ontwikkeling, om een duidelijke reden. In 2015 kondigde het land al aan dat er een soort puntensysteem zou komen dat iedere inwoner zou voorzien van een 'betrouwbaarheidsscore'. Die score speelt een rol in bijvoorbeeld het verkrijgen van een lening om een huis te kopen. Het is daarom erg belangrijk dat het systeem de juiste mensen herkent, en dat is exact wat software als Viper moet gaan doen. Zo kan de Chinese politie de software ook gebruiken om personen onmiddellijk te identificeren en te verbinden met hun eventuele criminele geschiedenis.

Alhoewel er in China ook stemmen opgaan dat de software wordt gebruikt om activisten en minderheidsgroepen te onderdrukken, gelooft medeoprichter Xu Li dat het absoluut noodzakelijk is dat overheden overal ter wereld de technologie gaan inzetten. Volgens hem zou dit ook de privacy van de burgers niet aantasten omdat 'enkel geautoriseerde personen aan de data kunnen'.