Chinese overheid houdt games tegen

Het verbod brengt makers van games behoorlijk in de problemen. Internetreus Tencent heeft de laatste tijd flink ingezet op games en zegt door het verbod in de problemen te kunnen komen, zo bleek uit de presentatie van de kwartaalcijfers. "Op dit moment weten we niet wanneer de overheid weer begint met het keuren van games, zei CEO Martin Lau tijdens een conference call met investeerders. Naast Tencent hebben ook kleine spelers in de sector last van de actie van de overheid. Lau denkt dat de autoriteiten het controleren van games wel weer gaan oppakken, maar hij durft niet te zeggen wanneer dat gebeurt.

De Chinese overheid keurt games zeer streng voordat ze op de markt mogen verschijnen. Zo moet worden voorkomen dat er spelletjes op de Chinese markt verschijnen met te veel geweld of onderwerpen die de Chinese machthebbers niet zinnen.