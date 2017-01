Chinese zoekgigant Baidu opent AR lab

Baidu, dat in China zowat de positie van Google inneemt, kondigt aan dat het een augmented reality lab opstart. Bedoeling is om het digitale te verweven met de wereld rondom ons. Het AR Lab is het vierde gespecialiseerde onderzoekscentrum dat Baidu opstart, naast een Big Data Lab, een Silicon Valley Lab en een 'Institute of Deep Learning'.

Het bedrijf is al langer actief in de AR-wereld. Vorig jaar lanceerde het nog het AR-platform 'DuSee', dat gebruikers toelaat om een animatielaagje te plakken over hun echte omgeving. Wie in de Mobile Baidu of Baidu Maps app iets opzoek, krijgt bijvoorbeeld allerlei AR-effectjes te zien. Baidu werkt ook samen met bedrijven als L'Oreal China, Lancôme en Mercedes-Benz om augmented reality reclame te tonen binnen zijn eigen apps.

In tegenstelling tot Microsoft met zijn Hololens, en Google met zijn Glass een paar jaar terug, focust Baidu zijn AR dus helemaal op een modale smartphone wat, gezien het succes van pakweg Pokemon Go, misschien nog geen slechte zet is. "AR laat ons toe om de virtuele wereld te verweven met de echte wereld, en het heeft een impact op hoe we onze omgeving beleven", zegt Zhonqun Wu, de baas van het nieuwe lab, aan technologiesite TechCrunch. "We hebben al een stevige groei gezien in AR marketing, en we verwachten dat nog andere industrieën zullen volgen."