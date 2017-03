Chinese zoekgigant Baidu verliest AI-expert

Baidu, dat in China zowat de positie van Google inneemt, is het zesde grootste bedrijf ter wereld. Terwijl de Chinese zoekgigant zich aanvankelijk vooral baseerde op de ideeën van zijn Westerse tegenhanger, investeert het bedrijf tegenwoordig zelf sterk in fundamenteel onderzoek. Zo ontwikkelde het een aantal gespecialiseerde onderzoekscentra voor Big Data en Deep Learning in Californië. Begin dit jaar kwam daar het Augmented Reality Lab bij.

Die centra werden tot nog toe geleid door Andrew Ng. Onder zijn leiding zette Baidu grote stappen in de technologie rond spraakherkenning. Zijn team werkte ook aan zelfrijdende auto's, gezichtsherkenning en software voor stem-gestuurde toestellen. Het vertrek van Ng is dan ook een domper op de verreikende AI-ambities van Baidu. Het bedrijf heeft nog geen vervanger aangekondigd.

I will be resigning from Baidu and opening up a new chapter of my work in AI. Details here: https://t.co/YebSl9ZxD8 -- Andrew Ng (@AndrewYNg) 22 maart 2017

Volgende stap?

Voor hij bij Baidu aan de slag ging, richtte Ng het Google Brain Team op, een onderzoeksproject van Google over deep learning. Het is onduidelijk waar Ng zijn AI-expertise zal voortzetten - al suggereerde hij op zijn blog dat dat wel eens buiten de technologiewereld zou kunnen zijn: "Als oprichter van het Google Brain project en door mijn rol bij Baidu heb ik twee technologiebedrijven omgevormd tot AI-bedrijven. Maar de impact van artificiële intelligentie kan ook ontzettend groot zijn daarbuiten. Er zijn nog zo veel opportuniteiten. Ik wil dat we ons binnenkort allemaal verplaatsen met zelfrijdende auto's, dat we op een natuurlijke manier praten met onze computers en dat verzorgingsrobots begrijpen wat er met ons scheelt."

Ng is ook bekend als medeoprichter van het online educatief platform Coursera, waarop hij zelf een ontzettend populair college geeft over machine learning.