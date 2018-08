Chinezen dumpen taxi-app Didi na moord

Didi Chuxing stond vorige week nog negende op de lijst van meest gedownloade iOS-apps in China. Op woensdag was de app gekelderd naar de 61e plaats, ontdekte onderzoeksbureau App Annie.

Concurrent Dida Pinche kreeg veel meer gebruikers. De app stond een week geleden 124e op de downloadranglijst en is nu opgeklommen tot plek 9. Didi Chuxing werd ook ingehaald door Caocao, dat vorige week nog niet eens in de top 200 stond.

De cijfers gaan alleen over iOS, en niet over Android. App Annie weet niet of mensen die Didi Chuxing al hadden gedownload, de dienst zijn blijven gebruiken.

Didi Chuxing besloot onlangs te stoppen met zijn carpooldienst Hitch. Dat gebeurde nadat een 20-jarige vrouw was verkracht en vermoord na een rit in de stad Wenzhou. Ze stuurde nog een hulpberichtje, maar was daarna spoorloos. De chauffeur werd opgepakt. Hij heeft volgens de politie bekend. Een eerdere passagier had al geklaagd over de chauffeur, maar daar werd niets mee gedaan. In mei werd een 21-jarige vrouw vermoord na een rit met een Didi-chauffeur in de stad Zhengzhou.