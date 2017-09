Chinezen trekken stekker uit bitcoin

De platformen voor virtueel geld in de hoofdstad moeten tegen 20 september gedetailleerde plannen voorleggen om uit de markt van de elektronische deviezen te stappen, aldus persagentschap Xinhua. De regulatoren in Shanghai hebben gelijkaardige maatregelen genomen, in de strijd tegen financiële risico's.

Peking wil een einde maken aan de forse groei van het cryptogeld, dat gecreëerd werd op basis van de blockchain-technologie en dat online verhandeld wordt zonder dat het door een land gereguleerd is. De platformen waarop het cryptogeld verhandeld wordt, krijgen het verwijt dat ze geen wettelijke basis hebben. Het virtuele geld zou gebruikt worden voor criminele activiteiten, zoals drugshandel en witwassen.

Op BTC China maakt de bitcoin alvast een stevige val en wordt die nog verhandeld tegen 24.900 yuan, een daling met meer dan 20 procent sinds de koers van 32.500 yuan op 2 september.