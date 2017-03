Chrome en Firefox bestempelen miljoenen HTTP-websites als onveilig

Dit meldt Netcraft, leveranciers van internet security services. De maatregel is door Mozilla op 24 januari ingevoerd in de webbrowser Firefox 51. Google voerde de maatregel in op 25 januari in Chrome 56. Beide bedrijven willen hiermee websitebeheerders stimuleren het veiligere HTTPS te omarmen.

De maatregel wordt stapsgewijs ingevoerd. In eerste instantie worden alleen websites met inlogformulieren die niet zijn voorzien van HTTPS als onveilig bestempeld. Op termijn worden echter alle HTTP-websites als onveilig aangemerkt. Onder andere de Chinese zoekmachine Baidu, Fox News, The Irish Examiner, the Independent, the Express en FIFA.com zijn door de maatregel getroffen.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.