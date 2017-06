Chrome gaat irritante advertenties blokkeren

Chrome wil in 2018 reclames weren die niet voldoen aan de normen van de Coalition for Better Ads. Dit samenwerkingsverband, waar ook Facebook en Unilever lid van zijn, stelde dit jaar een ondergrens in voor internetadvertenties. Online boodschappen die automatisch geluid afspelen, aftellen tot een scherm kan worden afgesloten of een hele internetpagina beslaan, voldoen bijvoorbeeld niet aan deze norm.

Blokkades van irritante advertenties dienen niet alleen het belang van consumenten, maar ook van de aangesloten bedrijven. Door ergerlijke boodschappen zoeken steeds meer mensen hun toevlucht tot adblockers. Deze programma's weren alle advertenties, waardoor 'goede' reclame-uitingen de beoogde doelgroep niet bereiken. Advertentiegigant Google zou daarom van plan zijn zélf een adblocker in te bouwen in Chrome.