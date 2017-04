CIA-baas haalt uit naar Wikileaks

"In januari dit jaar hebben onze inlichtingendiensten ontdekt dat de Russische militaire inlichtingendiensten van WikiLeaks gebruik hebben gemaakt om data te publiceren van Amerikaanse slachtoffers van cyberaanvallen tegen het Democratic National Committee. Het wordt tijd om WikiLeaks te noemen zoals het is: een vijandelijke inlichtingendienst die wordt geholpen door landen zoals Rusland", vertelde Pompeo tijdens zijn eerste openbare toespraak als directeur van de CIA.

WikiLeaks-oprichter Julian Assange schold hij uit voor "narcist, oplichter en lafaard". Assange houdt zich intussen al bijna vijf jaar schuil in de Ecuadoraanse ambassade in Londen uit angst voor vervolging door de Zweedse en Amerikaanse justitie. Volgens Pompeo spannen klokkenluiders als Assange samen met dictators. "Ze proberen zonder succes om zichzelf en hun daden te verstoppen achter een discours rond vrijheid en privacy."

Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat iemand van de CIA zich kritisch uitlaat over Wikileaks. Vorige maand bracht Het klokkenluidersplatform duizenden documenten online die inzage gaven in de cyberspionage-praktijken van de CIA. Uit de documenten blijkt dat de CIA onder andere smartphones en smart tv's van Samsung kan hacken.

Wel is het enigszins opvallend dat Pompeo resoluut voor een aanval op Wikileaks kiest in zijn allereerste toespraak als CIA-directeur. Extra opmerkelijk is dat hij daarbij expliciet verwijst naar de gelekte documenten die aan het licht brachten dat de Democraten hun voorverkiezingen trachtten te beïnvloeden om Hillary Clinton de nominatie te bezorgen. Tijdens de verkiezingsstrijd vorig jaar gebruikte Pompeo namelijk diezelfde gelekte documenten om te bewijzen dat de nominatie van Clinton als Democratische presidentskandidaat doorgestoken kaart zou zijn. De tweet die Pompeo daarover toen stuurde, is inmiddels verwijderd en kan hij zich niet meer herinneren.