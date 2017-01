Cisco betaalt 3,7 miljard dollar voor AppDynamics

AppDynamics monitort mobiele apps en websites met als doel bugs snel te ontdekken en herstellen. Het bedrijf bestaat sinds 2008 en haalde in de eerste negen maanden van vorig jaar een omzet van 158,4 miljoen dollar.

Voor Cisco is het de grootste overname sinds ceo Chuck Robbins in 2015 het roer overnam van John Chambers. Al is het geen totale verrassing: Cisco, sowieso niet vies van een overname, verdiende de afgelopen decennia zijn geld met het verkopen van netwerkhardware. Maar de markt verschuift vandaag naar goedkopere hardware met intelligente software. Het zogenaamde software defined network. Daar past AppDynamics vlot in.

De overname moet tegen april rond zijn. AppDynamics heeft momenteel 1.975 klanten. Ceo David Wadhwani gaat binnen Cisco's IOT en Application business een nieuwe softwareafdeling leiden.

Tegenover de Amerikaanse zakenzender CNBC zegt Cisco dat het zijn nieuwste aanwinst al een tijdje op het oog had, maar de beursplannen van AppDyanmics hebben de zaak wat versnelt.