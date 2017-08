Cisco boekt minder omzet en winst in jaar van transformatie

De verkoop van producten daalde met 4 procent, de verkoop van services steeg met 1 procent. De omzet in de EMEA-regio daalde met 6 procent. De verkoop van Wireless oplossingen steeg met 5 procent en van Security met 3 procent. De verkoop van NGN Routing en Switching daalde met 9 procent. Service Provider Video, Data Center en Collaboration omzet daalde respectievelijk met 10, 4 en 3 procent.

Cisco kocht afgelopen kwartaal MindMeld, aanbieder van advanced analytics team. Ook werd Viptela gekocht, aanbieder van software-defined wide area networking producten. Tot slot werd Observable Networks gekocht, specialist in cloud-native network forensics security applicaties die as a service worden geleverd.

Over heel het gebroken boekjaar zag Cisco de omzet met 2 procent dalen naar 48 miljard dollar. De nettowinst daalde van 10,73 naar 9,6 miljard dollar. In het eerste kwartaal van gebroken boekjaar 2018 verwacht Cisco 1 tot 3 procent minder omzet.

"We kijken terug op een sterk kwartaal in een jaar van transformatie. We maken goede vorderingen in onze transformatie naar een software en recurring omzet. We committeren ons aan het innoveren van ons portfolio en dat voeren we ook daadwerkelijk uit" aldus Chuck Robbins, ceo van Cisco in een statement. "Het netwerk is vandaag de dag een belangrijk fundament voor zakelijke succes. Wij bouwen het netwerk van de toekomst."

