Cisco bouwt "de Tesla onder de netwerken"

"De Tesla onder de netwerken": zo vat BeLux-directeur Arnaud Spirlet de aankondiging van Cisco samen. Het gaat om een nieuwe netwerkarchitectuur die fundamenteel verschilt van de huidige aanpak. Eén network policy wordt campus wide doorgeduwd naar zowel het bekabelde (LAN en WAN) als draadloze netwerk. De controllers worden daarbij automatisch geprogrammeerd. "80 procent van het netwerk wordt nu software. Op termijn wordt het een volledig geautomatiseerd netwerk dat op automatische piloot kan draaien", kadert Spirlet.

IP-adres wordt irrelevant

Netwerkbeheerders moeten alleen nog maar aangeven wie zich met wat moet kunnen verbinden: 'intent-based networking' is de term die Cisco er op plakt. Concreet gaat Cisco zijn netwerken niet langer indelen op ip-adres noch met manueel ingestelde segmenten. "Onze 'digital network architecture' zorgt voor segmentatie op basis van de identiteit van een gebruiker. Het volstaat dus om in de beheerconsole DNA Center de gewenste toegangsrechten aan te geven voor toestellen, personen, IoT-devices, printers of externen. Vervolgens segmenteert het netwerk zichzelf op basis van die toegangsrechten", aldus de managing director van Cisco België en Luxemburg.

Software-defined access heet dat: geen manuele handelingen meer met de nodige access lists, geen ingrijpende netwerkconfiguraties meer om bijvoorbeeld een nieuwe app uit te rollen. "De netwerkbeheerder moet niet meer zelf segmenteren, geen beveiliging meer definiëren of zich zorgen maken over de quality of service. Dat levert zoveel tijdsbesparing op. Een nieuw digitaal project start je zo in een dag op waarbij je vroeger maanden moest voorzien", aldus Spirlet.

Operationele kosten halveren

De totale operationele kost voor het draaiende houden van de it- en netwerkinfrastructuur kan via de nieuwe architectuur gehalveerd worden, maakt Cisco zich sterk. "70 procent van het it-budget van onze klanten gaat naar het draaiende houden van de infrastructuur. En 80 procent van de tijd zijn hun it-teams bezig met het puur operationele, met keeping the lights on. Onze nieuwe architectuur kan deze pijnpunten wegwerken", zegt Frank De Reymaeker, head of enterprise nNetworking bij Cisco België en Luxemburg.

"De jongste jaren hoorden we dat netwerken meer en meer commodity werden. Door een policygedreven, zelflerend campus-wide netwerk te lanceren brengen we de cio nu opnieuw in de driving seat", aldus nog Spirlet. Het zal dan nog een zelfsturende wagen worden ook als we de belofte van Cisco mogen geloven.