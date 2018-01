Cisco bouwt verder aan netwerken op automatische piloot

"Dit is een belangrijkere transitie dan toen we in netwerken evolueerden van bridging naar routing of van pbx-telefooncentrales naar ip-telefonie", stelt Gordon Thomson, managing director digital acceleration voor de emear-regio binnen Cisco. Een stevig statement dat moet ondersteunen dat het Cisco menens is om van intent-based networking de standaard te maken: zeg maar een netwerk op automatische piloot. Een netwerk dat niet alleen problemen detecteert, maar ze ook zelf oplost en waar mogelijk zelfs proactief handelt om problemen te verhelpen nog voor ze optreden.

Waarom dat nodig is? "Door de explosie aan data en geconnecteerde devices en personen kan het eenvoudigweg niet meer manueel: automatisering is gewoon noodzakelijk voor performante, intelligente én veilige netwerken", legt Edwin Paalvast, president van de Cisco emear-regio uit. En die veiligheid, die moet standaard ingebed zitten: security by design. Dat maakt dat het netwerk heruitgevonden moet worden, ook met het oog op multicloud-omgevingen. "95 procent van onze klanten werkt met of wil werken met meerdere cloudproviders: een mix van public en private. Dat creëert nieuwe problemen die we moeten oplossen", zegt Rowan Trollope van Cisco emear.

Inzetten op analyse

Om netwerken zelfsturend of proactief te laten handelen, is er uiteraard 'intent data' nodig zodat het netwerk kan 'begrijpen' wat een toestel of gebruiker precies hoopt te bereiken. "Veel van waar we nu op inzetten is geconcentreerd rond segmentatie: het opdelen van gebruikers, processen en diensten op het netwerk. Dat is ook nodig met het oog op security: eenmaal iets of iemand door de verdedigingsmuur breekt, kan die tenminste niet meer vrij rondlopen in alle kamers van het kasteel. We zien dat heel wat grote banken, nutsmaatschappijen en bedrijven met kritieke infrastructuur dat nu ook beseffen dat alleen een verdedigingsmuur optrekken niet meer volstaat", aldus Edwin Paalvast.

"Ja, connectiviteit blijft uiteraard belangrijk voor ons, maar het Cisco van nu wil klanten toegevoegde waarde bieden. En we geloven dat dat niet meer in pure connectiviteit zit maar in data. Wist je dat we de enige netwerkspeler zijn die zo fors investeert in data analyse?", stelt Thomson.

Intent-based networking in volledige portfolio

Dat betekent dat Cisco veel meer dan vroeger een softwarebedrijf is. "Maar ik geloof niet dat je zoals sommige van onze concurrenten in software-defined networking beweren zomaar software en hardware helemaal kan scheiden. De mogelijkheid om veel data in realtime uit het netwerk te halen én te analyseren en er vervolgens automatisch actie op te ondernemen gaat veel bedrijven extra waarde bieden. Maar volgens mij heb je nog altijd stevige hardware nodig daarvoor", aldus Thomson.

Cisco maakt er trouwens een punt van dat de vernieuwing doorgetrokken wordt in het volledige productenportfolio. In het datacenter is dat de vandaag aangekondigde Network Assurance Engine die continu nagaat of het netwerk blijft lopen zoals het hoort, zelfs als dat netwerk ondertussen dynamisch verandert. In grote bedrijfsnetwerken is dat DNA Center Assurance: een manier om tijd en geld te besparen op IT-troubleshooting. En voor Meraki-klanten is dat het nieuwe Wireless Health dat de komende maanden uitgerold wordt als een gratis upgrade: software om problemen met draadloze netwerken snel te remediëren.