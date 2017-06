Cisco en IBM smeden verbond tegen cybermisdaad

Ook de security onderzoeksteams IBM X-Force en Cisco Talos zullen de krachten bundelen. "De combinatie van X-Force en Talos is een enorme troef in de strijd tegen cybermisdaad. IBM is al lang voorstander van open samenwerking in cybersecurity" vindt Erno Doorenspleet, van IBM Security. "Nu Cisco ons immuunsysteem vervoegt, zullen gezamenlijke klanten bijvoorbeeld cognitieve technologieën zoals IBM Watson for Cybersecurity kunnen inschakelen voor hun Cisco-toestellen."

Verdediging voor netwerken en de cloud

Cisco zal zijn beveiligingsproducten koppelen met IBM's monitoringsoftware QRadar, waarmee klanten hun netwerken, toestellen en clouds in de gaten houden.

IBM van zijn kant zal zijn Incident Response Platform (IRP) koppelen met de Threat Grid, Cisco's malwareanalysesoftware. IRP-gebruikers zullen voortaan dreigingsindicatoren kunnen analyseren en potentiële malware uitschakelen met Threat Grid's sandboxtechnologie.

Meer samenwerking tussen cyberbeveiligers nodig

Uit Cisco's jaarlijkse beveiligingsrapport blijkt dat 65 procent van de bedrijven tussen 6 en 50 verschillende securityproducten gebruikt om zich te wapenen tegen cybercriminaliteit. Daarmee verhógen ze - contradictorisch genoeg - net de kans op gaten in hun beveiliging. "Het onderstreept het belang van een geïntegreerde verdediging", stelt Linda van de Weerd Security Lead voor Cisco

Vandaag beslisten ook zes Nederlandse ICT-bedrijven om te gaan samenwerken op het vlak van cyberveiligheid: Legian, Intermax, Grabowsky, Restment, Keylocker en Hudson Cybertec.