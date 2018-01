Cisco koopt Skyport Systems

De voorwaarden en aankoopprijs van de overname zijn niet bekend. Skyport Systems is een een niet-beursgenoteerd Amerikaans bedrijf dat cloud-managed en hyper-converged systemen levert die bedrijfskritieke applicaties uitvoeren en beschermen.

Met deze overname kan Cisco Skyport's intellectuele eigendom, software en netwerkexpertise gebruiken om prioriteitsgebieden in meerdere Cisco-portfolio's te versnellen. Cisco was ook een investeerder in Skyport.

Het Skyport Systems-team zal toetreden tot de datacenter Computing Systems Product Group onder leiding van Senior Vice President en General Manager Liz Centoni en de Service Provider Networking Group onder leiding van Senior Vice President en General Manager Jonathan Davidson.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.