Cisco neemt softwarebedrijf over voor 1.9 miljard dollar

Update 23/10 16:00: Cisco en BroadSoft hebben de overname nu ook officieel bevestigd.

BroadSoft levert telecommunicatiediensten via de cloud. Ze verkocht haar software vooral aan grote telecombedrijven zoals Verizon en AT&T. Al begon ze de laatste jaren ook rechtstreeks diensten aan de klanten van die telecombedrijven aan te bieden, zoals zakelijke chat-platformen.

Een overname van BroadSoft past in de nieuwe strategie van Cisco. Dat verdiende de afgelopen decennia veel geld met de verkoop van routers, maar ziet de markt nu verschuiven naar goedkopere hardware met intelligente software. CEO Chuck Robbins wil het bedrijf dan ook meer software-gebaseerde diensten laten verkopen.

Sinds hij in 2015 Cisco begon te leiden, heeft het al 25 bedrijven overgenomen. De overname van AppDyanmics voor 3.7 miljard dollar, in maart, was de grootste. De overname van BroadSoft, waarvoor Cisco 1.9 miljard dollar betaalt, is de tweedegrootste dit jaar. Als de mededingingsautoriteiten de deal goedkeuren, zal BroadSoft naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 in Cisco geïntegreerd worden.