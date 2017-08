Cisco neemt Viptela definitief over

Cisco wil met de overname van Viptela zijn SD-WAN portfolio uitbreiden met meer functionaliteiten vanuit de cloud. Netwerkbeheer wordt steeds complexer naarmate meer applicaties naar de cloud verhuizen, werknemers mobieler worden en miljarden Internet of Things (IoT) apparaten aan het netwerk worden toegevoegd. Voor bedrijven betekent dit dat de wijze waarop hun bedrijfsvestigingen zijn verbonden moet evolueren.

Cisco stelt dat de vraag toeneemt naar SD-WAN oplossingen die klanten kunnen helpen WAN-implementaties te beheren en orchestreren. Deze oplossingen kunnen op kosteneffectieve wijze de toegang verbeteren tot zowel de cloud als het bedrijfsnetwerk.

Beheer en uitrol van SD-WAN vereenvoudigen

Viptela levert een SD-WAN oplossing die het beheer vereenvoudigt, flexibiliteit verhoogt en de kosten terugdringt bij het verbinden van gescheiden bedrijfsnetwerken. De netwerkbeheer-, netwerkorchestratie en overlaynetwerktechnologie van Viptela maakt het eenvoudig om SD-WAN uit te rollen en te beheren.

Met de overname van Viptela verwacht Cisco de ontwikkeling van next generation SD-WAN oplossingen te kunnen versnellen. Dit wil het bedrijf doen door Viptela's cloud first network management-, orchestratie- en overlaytechnologieën te combineren met de routing platformen, diensten en SD-WAN mogelijkheden van Cisco.

Werknemers Viptela naar Cisco

Het team van Viptela treedt als onderdeel van de overname toe tot het Enterprise Routing team van Cisco, dat onderdeel is van de Networking and Security Business van het bedrijf. Deze divisie staat onder leiding van David Goeckeler. Zodra de overname is afgerond gaan de technische teams van beide bedrijven samenwerken om het SD-WAN aanbod van Cisco verder te ontwikkeling en klanten van beide bedrijven te ondersteunen.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.