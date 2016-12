Cisco stopt na drie jaar met Intercloud

De netwerkgigant heeft volgens The Register zopas intern bekendgemaakt dat de Intercloud Services of CIS binnenkort worden stopgezet. Gebruikers worden daarbij gemigreerd naar andere oplossingen.

Intercloud bestaat nog maar sinds 2014 en moet t mogelijk maken om verschillende publieke clouds van dezelfde ervaring, regels en beveiliging te voorzien. Onder meer Proximus en Dimension Data zijn partner van Cisco's Intercloud platform dat gebaseerd is op OpenStack.

Het schrappen van de dienst zou passen in de cloudstrategie van Cisco, al valt volgens The Register in de wandelgangen van het bedrijf te horen dat de dienst niet kon opboksen tegen gelijkaardige initiatieven. Ook klinkt het dat bestaande partners en externe spelers die CIS hebben geïmplementeerd mogelijk tot na maart hat platform kunnen blijven aanbieden.