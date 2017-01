Cisco vindt de vergaderzaal opnieuw uit

Thuiswerken of werken vanop afstand raakt alsmaar beter ingeburgerd. De technologische akkefietjes en ergernissen helaas ook. In een poging om daar komaf mee te maken, lanceert Cisco de Spark Board: een 4K-scherm dat zowel de functie van een intelligent whiteboard als een videoconferentie- en samenwerkingstool waarneemt. Spark Board wordt door de cloud aangedreven en dan meer bepaald door de Spark-app: de collaboration- en chatapp van Cisco die een concurrent vormt voor het misschien bekendere Slack. Ook Microsoft heeft met Teams een soortgelijke app in de aanbieding en ook Workplace van Facebook viseert hetzelfde publiek.

Geen beamer meer nodig

"Maar met Spark Board kunnen we nu echt het verschil maken en technologische voorsprong nemen", stelt Bart Vanden Wyngaerd, die bij Cisco de Collaboration Group aanstuurt in Noord-Europa. Een Spark Board elimineert in een vergaderzaal de nood aan een aparte beamer: iedereen kan via de Spark-app een presentatie of scherm draadloos delen op het interactieve touchscreen. De draadloze verbinding werkt volgens een soortgelijk principe als dat van Google Chromecast: dus geen gedoe met Bluetooth bijvoorbeeld. Iedereen kan zo'n meeting trouwens bijwonen vanop eender welke locatie via de Spark-app. Zoals gezegd kan het Spark Board (met ingebouwde camera) ook als een whiteboard gebruikt worden via de meegeleverde elektronische 'stift'. Die schetsen en tekeningen worden bewaard in de Spark-cloud, zodat iedereen er verder aan de slag mee kan via de app. "Belangrijk is dat alle data volledig geëncrypteerd zijn: we hebben het echt over enterprise-grade functionaliteit", benadrukt Arnaud Spirlet, algemeen directeur Cisco Belux.

En WebEx dan?

Het verhaal doet denken aan WebEx wat in heel wat bedrijven ingeburgerd is als meetingtool. "Alle belangrijkste WebEx-fucntionaliteit zit ook in Spark", zegt Bart Vanden Wyngaerd daarover. Spark wordt volop verder ontwikkeld en geniet bij Cisco een grotere focus, maar ook WebEx wordt vooralsnog verder uitgebreid en volledig ondersteund.

Klanten kunnen de 55-inch versie van de Cisco Spark Board vanaf eind januari bestellen bij Cisco-partners tegen de adviesprijs van 4.990 dollar. Het maandelijkse abonnement op de Cisco Spark-clouddienst bedraagt 199 dollar. Een 70-inch versie zal eind dit jaar beschikbaar zijn. In ons land is RTBF trouwens een klant van het eerste uur: hun bestelling wordt als eerste opgeleverd.