Citrix beschuldigt Workspot van patentschending

Workspot biedt net zoals Citrix onder meer technologie aan om desktopomgevingen en apps te virtualiseren. Dat kan bij die eerste zowel on premise als in de Azure cloud.

Maar volgens Citrix speelt Workspot het spel niet eerlijk. In een verklaring zegt Citrix dat het naar de rechtbank stapt omwille van patentschending en misleidende verklaringen naar het publiek met betrekking tot wat Citrix doet. "Workspot misleidt de markt en blijft door Citrix gepatenteerde functies van onze xenApp en XenDesktop producten en clouddiensten gebruiken zonder toestemming of licentie." Aldus Citrix in een verklaring.

Volgens Citrix gaat het om minstens vier patenten, al legt het bedrijf niet uit om welke patenten het gaat en waarom ze worden geschonden.

Verdedigen of doodknijpen?

Workspot is een relatief kleine speler ten opzichte van grote virtualisatiespecialisten zoals Citrix of VMware. De vraag is dan ook of Citrix echt meent dat er technologie werd misbruikt, of dat het bedrijf zo eerder een mogelijke concurrent wil verzwakken. Zo merkt The Register op dat Citrix begin dit jaar het eveneens kleine AVI juridisch aanklaagde in een gelijkaardige zaak.

In het geval van Workspot komt daar nog bij dat sinds begin maart Mark Templeton in de adviesraad van Workspot zetelt. Hij was van 2001 tot 2015 ceo van Citrix.