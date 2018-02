Citrix neemt Cedexis over

De overname van Cedexis, voor een ongekend bedrag, stelt Citrix in staat de prestaties van apps in hybride en multicloud-omgevingen te verhogen, zo beweert de leverancier.

Cedexis, een Amerikaanse leverancier van cloud-diensten uit Portland, Oregon, richt zich met name op Intelligent Traffic Management (ITM). De technologie van Cedexis wordt gebruikt om het dataverkeer van tientallen internationale CDN's en honderden datacentra wereldwijd intelligent aan te sturen, zodat gebruikers sneller gebruik kunnen maken van apps en data over een groeiend aantal netwerkpaden, aldus Citrix.

"Deze technologie stelt IT-teams in staat sneller netwerkverbeteringen door te voeren, dataloads over verschillende clouds te managen en de netwerkcapaciteit dynamisch aan te passen aan de vraag vanuit de business", zegt Steve Shah, VP Product Management bij Citrix.

"Het helpt IT bovendien de kosten van cloud- en netwerkdiensten te reduceren en tegelijkertijd de gebruikservaring te verbeteren. De impact is vergelijkbaar met de combinatie van GPS met een zelfrijdende auto: het stelt je in staat ervoor te zorgen dat het verkeer altijd de meest efficiënte en effectieve route neemt."