Citrix: nieuwe kijk op het nieuwe werken

Citrix staat bij het brede ict-publiek in de eerste plaats bekend om virtualisatie. Het bedrijf bedacht een oplossing waarmee ondernemingen hun medewerkers van op afstand toegang kunnen geven tot allerhande applicaties. En die lijn trekt Citrix consequent door. De belangrijkste aankondigingen op Synergy hadden te maken met de ondersteuning van de extended digital workspace. Die is niet alleen op virtuele teams en mobiele business gericht - en moet voor een échte new way of working zorgen - maar neemt ook alle geconnecteerde things mee in het verhaal. Citrix Workspace Service biedt eenvoudige en veilige toegang tot alle applicaties: saas, Windows, web, mobile, enzovoort.

Belangrijke vaststelling: Citrix positioneert zich daarbij ook als securitybedrijf, en bij uitbreiding zelfs als een analyticsbedrijf. Niet in de klassieke zin van het woord uiteraard, al onderkent Citrix meer dan ooit dat security bij uitstek het onderwerp is dat de cio uit zijn slaap houdt. Citrix zet daarom meer dan ooit in op oplossingen die zich als secure by design laten omschrijven. En ook al was dat in wezen vroeger ook al zo, vandaag schuift het bedrijf veiligheid duidelijk met meer nadruk naar voren.

Op vinkenslag in het datapad

De secure digital workspace moet de eindgebruiker op ieder toestel een consistente ervaring bieden, gebaseerd op single sign-on en federated identity. Locatie, toestel en identiteit zijn de parameters die instaan voor de juiste balans tussen prestaties, veiligheid en productiviteit. Daarbij is ook een rol weggelegd voor analytics. Citrix bevindt zich sowieso in het datapad van zijn klanten. Analyse van het verkeer laat snel toe afwijkende bewegingen op te merken en in te grijpen. Citrix combineert daarbij klassieke monitoring van het dataverkeer met oplossingen uit de wereld van de artificiële intelligentie, die het onder meer mogelijk maken ongewoon gedrag op te sporen.

