Citrix wil al uw toestellen en apps in één portaal

Het gaat om een portaal dat toegang geeft tot al je apps, content en contacten die op elk toestel staan dat aan de Workspace App is gekoppeld. Als eindgebruiker krijg je een soort controlepaneel te zien met alle verbonden toestellen (laptops, desktops, smartphones...) en van daaruit aggregeert de tool alle data en de toegang tot apps.

Het bedrijf stelt zijn app voor op zijn eigen Citrix Synergy conferentie in Anaheim, waar ze onder meer wordt gedemonstreerd met een Photoshop-bestand, dat vanuit het portaal van de app meteen in een virtuele Photoshop wordt geopend. Een andere demo toont ons hoe je presentaties automatisch kan doorsturen ter goedkeuring, of hoe je een emailthread eenvoudig naar slack kopieert om de inhoud te bespreken.

Citrix biedt van bij de start een hoop integraties met grote spelers. Denk daarbij onder meer aan Office 365, Slack, Box, Dropbox, Oracle, ServiceNow, DocuSign en AWS. Het bedrijf bood al virtualisatie van apps aan, nu wordt dat uitgebreid met SaaS.

De app wordt in de komende drie maanden beschikbaar, maar het gaat voor alle duidelijkheid om een aggregator van Citrix-diensten. Het is dus niet zo dat je zomaar losse apps of toestellen die niet gekoppeld zijn aan een virtualisatie- of remote access component van het bedrijf aan de toepassing kan toevoegen.

De Workspace App belooft een single sign-on die onder meer two-factor-authentication en gezichtsherkenning ondersteunt. Dat laatste is wel niet voor elk toestel weggelegd. Zo geeft Chief Product Officer PJ Hough aan dat het niet de bedoeling is dat toestellen met minder geavanceerde gezichtsherkenning, die bijvoorbeeld kunnen misleidt worden met een foto of masker, toegang kunnen geven. Maar het bedrijf hoopt wel dat de technologie met de jaren steeds breder kan worden ingezet.