Cloud is goed voor de winst van Alphabet, Intel en Microsoft

Microsoft, Intel en Alphabet, het moederbedrijf van Google, hebben allemaal hun kwartaalcijfers gepubliceerd, en ze doen het alle drie goed. De grootste groei zit in het leveren van clouddiensten, zo blijkt.

Vooral Microsoft zag zijn cloud groeien, met nieuwe klanten voor Azure, dat zijn omzet bijna verdubbelde. De volledige omzet voor Microsoft lag het voorbije kwartaal op zo'n 24,1 miljard dollar. Intel verdiende 7 procent meer. De omzet steeg hier naar 59,4 miljard dollar, onder meer door de verkoop van processors voor datacenter servers. Geen pure clouddienst, maar wel de machines waarop die hele wolk is gebouwd.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdiende in het afgelopen kwartaal 25,8 miljard dollar omgerekend 24,2 miljard euro. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijf verdiende vooral aan YouTube en aan zoeken op mobiele apparaten. Advertenties op Google leverden 22,4 miljard dollar op. De 'Other Revenue' van Google, waaronder zijn clouddiensten, ging met 62 procent omhoog naar 3,4 miljard dollar. Dat is een klein deel van de koek, maar verwacht wordt dat het nog groter wordt.

Volgens Gartner kan meer dan een triljoen aan IT-uitgaven beïnvloed worden door de shift naar de cloud in de volgende vijf jaar. De grootste speler is hier waarschijnlijk Amazon's AWS, een online platform waar bedrijven hun eigen dienst op kunnen bouwen (en dat volgende week zijn kwartaalcijfers bekendmaakt). Microsoft en Google zijn echter stevig aan het bijbenen. Zo is Microsoft naast zijn Azure-dienst ondertussen ook al even aan het werken om zijn belangrijkste producten online te gooien. Het bedrijf zou nu bijvoorbeeld 25 miljoen klanten hebben voor Office 365, de cloudversie van zijn bekende kantoorsoftware.