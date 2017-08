Code42 keert consumenten de rug toe

Volgens Code42 lopen de wensen van particuliere en zakelijke klanten te ver uiteen. Het bedrijf heeft daarom besloten zich maar helemaal terug te trekken van de consumentenmarkt. Bestaande klanten kunnen de dienst voorlopig nog even blijven gebruiken, maar voor nieuwe klanten is de deur direct dichtgegooid.

CrashPlan is een van de oudste en hoogst aangeschreven aanbieders van back-upruimte online. Anders dan bijvoorbeeld Dropbox of OneDrive, is CrashPlan exclusief opgetuigd voor het maken van back-ups. Bij Dropbox kun je ook back-ups opslaan, maar de dienst is vooral bedoeld als online-opslaglocatie.

Wie naar iets vergelijkbaars als Crashplan zoekt, kan terecht bij Backblaze of Carbonite.