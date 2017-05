CoderDojo en Raspberry Pi fuseren

CoderDojo bestaat vier jaar en telt wereldwijd zo'n negenduizend vrijwilligers. De organisatie leert kinderen wereldwijd, ook in ons land, programmeren. Raspberry Pi is vooral bekend van de (programmeerbare) gelijknamige minicomputer die onder meer in een aantal CoderDojo's wordt gebruikt.

Door samen te gaan willen beide organisaties sterker, duurzamer en veerkrachtiger zijn. Ook komen de oprichters van beide organisaties in elkaars raad van bestuur.

Aan de organisaties zelf verandert voorlopig niets. Zowel CoderDojo als Raspberry Pi blijven als merknaam bestaan. Ook benadrukt CoderDojo dat er geen plannen zijn om volledig om te schakelen naar de minicomputer, de organisatie wil hardwareneutraal blijven.