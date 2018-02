Coinbase voert langverwachte bitcoin-update uit

Samen met de bitcoin-hype, ontstond vorig jaar ook een bottleneck in het verwerken van al die bitcoin-transacties. Daardoor werden transacties steeds trager en duurder, wat de cryptomunt steeds minder bruikbaar maakt als betaalmiddel.

Binnen de bitcoin-community werd vorig jaar lang gebakkeleid over mogelijke oplossingen voor dat probleem. In augustus werd uiteindelijk de knoop doorgehakt: de zogenaamde 'Segregated Witness-update' werd doorgevoerd, kortweg SegWit. Daarbij wordt de handtekening (de 'witness') gescheiden van de rest van de transactiedata. Zo komt er meer ruimte voor transacties binnen één blok van de blockchain, en kunnen die sneller verwerkt worden.

Lagere transactiekosten

Die SegWit-update werd meteen uitgerold door hardware-wallets als Trezor en Legder, maar de grote cryptobeurzen bleven achter. Dat zorgde voor gemor. Het grote crypto-platform Coinbase kreeg steeds meer klachten over te hoge transactiekosten en te lange wachttijden.

Nu kondigt dat bedrijf in een tweet aan de langverwachte update te zullen gaan uitrollen. Tegen midden volgende week moet die doorgevoerd zijn voor alle gebruikers, klinkt het. Eerder liet Coinbase in een blogpost al weten dat deze upgrade ervoor zal zorgen dat gebruikers minder transactiekosten zullen moeten betalen.

Ook Bitfinex kondigt nu in een blogpost aan de software-update te zullen doorvoeren. Volgens het cryptoplatform zal dit de transactiekosten voor bitcoinhandelaars met zo'n 15 procent doen dalen. Om SegWit mogelijk te maken, zullen gebruikers een nieuw bitcoin-adres moeten genereren.

Opgelet: niet voor bitcoin cash

Beide cryptoplatformen herinneren eraan dat SegWit enkel doorgevoerd wordt voor bitcoin, en niet voor bitcoin cash. Daarom zal alle bitcoin cash die na de update per ongeluk naar een bitcoin-adres wordt gestuurd onherroepelijk verloren gaan, waarschuwen ze.

Bitcoin cash is de munt die zich in augustus afsplitste, omdat een deel van de bitcoin-community de SegWit-update onvoldoende vond. Deze bitcoin-kloon werd in december onverwacht toegevoegd aan Coinbase, wat haar waarde toen deed stijgen. Op dit moment is bitcoin cash acht keer minder waard dan de originele bitcoin.