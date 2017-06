Combell neemt nu ook Nederlandse hoster Webscale over

Het in Tilburg gevestigde Webscale is specialist in het hosten van websites die op het Drupal-platform draaien. Het kan heel wat Nederlandse gemeenten als klant noemen.

Gefragmenteerde markt

"De hostingmarkt in Nederland is erg gefragmenteerd, met heel wat kleine spelers die nog moeten uitmaken op welke niche ze gaan focussen en of ze willen opgenomen worden in een groter geheel. Reken er dus maar op dat er heel wat overnames zullen volgen", voorspelde Jonas Dhaenens, CEO van Combell, vorig jaar al in een interview met Data News.

Nu is de overname van Webscale een feit. Het hostingbedrijf zal haar diensten volledig integreren binnen Combell. 'Webscale' zal op termijn verdwijnen als zelfstandig merk. "Alle producten zoals hostingaccounts en cloudservers zullen worden geïntegreerd op de platformen van Combell. Dit verzekert de klanten van Webscale dat er een vloeiende overgang zal plaatsvinden", klinkt het.

Buitenlandse expansie

De vele overnames in korte tijd passen in een verwachte buitenlandse expansie van Combell. Vorige week werd nog bekend gemaakt dat Intelligent, de holdinggroep achter Combell, ook haar positie als marktleider in Denemarken verstevigt na de overname van hostingbedrijf Zitcom. Dit jaar komt Combell wellicht uit op een omzet van 75 miljoen euro.