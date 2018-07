CommuniThings laat Luikenaar slim parkeren

CommuniThings is één van de drie geselecteerde start-ups in Orange Fab Belux: het acceleratorprogramma van Orange voor start-ups. Hun smart parking-oplossing draait op het Narrowband-IoT-netwerk (NB-IoT) van Orange Belgium, dat vorig jaar werd gelanceerd en maakt gebruik van draadloze low-power sensoren in combinatie met open data applicaties voor de inwoners, handelaars en gemeenten.

Etay Oren, CEO van CommuniThings: "Met de Smart Parking-oplossing die we ontwikkelden voor de stad Luik, kunnen gebruikers op hun smartphone de realtime parkeerbezetting bekijken en zelfs naar de beschikbare plek navigeren. Eenmaal geparkeerd, krijgen ze 30 minuten gratis parkeertijd, ideaal voor een snelle winkelbeurt."

Ook voor de parkeerwachters en -managers zijn er voordelen: zij krijgen realtime informatie over de parkeerduur en statistieken met gebruikspatronen vergelijkende analyses. CommuniThings wil de samenwerking nu samen met Orange technisch verder uitdiepen en later ook oplossingen in andere steden en ondernemingen introduceren.