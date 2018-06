Computer gaat voor het eerst in debat met mens

Na er zes jaar aan gewerkt te hebben, stelde IBM de technologie maandag voor op een klein evenement in San Francisco. Daar werd een debatwedstrijd opgezet, waar iedere spreker eerst vier minuten kreeg om zijn stelling te verdedigen. Daarna mocht de tegenstander er met onderbouwde argumenten brandhout van proberen te maken. De mensheid werd vertegenwoordigd door de Israëlische debatkampioenen Noa Ovadia en Dan Zafrir. De technologie werd vertegenwoordig door een menshoog zwart paneel, 'Project Debater' genaamd.

Project Debater nam vooraf 300 miljoen nieuwsartikels en Wikipedia-pagina's door en kreeg volgens de BBC op voorhand een lijst van een honderdtal mogelijk onderwerpen. Daarvan werden er twee uitgekozen om over te debatteren: 'Moet de overheid de verkenning van de ruimte subsidiëren?' en 'Zouden we meer technologie voor medische zorg vanop afstand moeten invoeren?'. Bij het tweede debat vond het publiek (dat weliswaar voor een deel uit IBM-medewerkers bestond) Project Debater overtuigender dan Zafrir.

De AI-computer kon een expert citeren om indruk te maken, op het geschikte moment grapjes vertellen ('hiervan zou mijn bloed beginnen koken, maar ik heb geen bloed'), en zijn tegenstander intimideren ('je spreekt aan de extreme snelheid van 218 woorden per minuut, er is geen reden om je op te jagen, hoor').

IBM is niet aan zijn proefstuk toe in het opzetten van duels tussen mens en machine. In 1997 zette computer Deep Blue grootmeester Gary Kasparov schaakmat en in 2011 versloeg Watson twee menselijke tegenkandidaten in de Amerikaanse televisiequiz Jeopardy (bij ons bekend als Waagstuk).

Watson kon al grote hoeveelheden informatie verwerken en vormde de basis voor Project Debater, die ontwikkeld werd door hetzelfde onderzoeksteam. De volgende uitdaging bestond erin om de computer op basis van al die informatie ook argumenten te laten herkennen en een coherent gesprek te laten voeren. Volgens journalisten van verschillende Amerikaanse kranten die aanwezig waren, is dat min of meer gelukt. Al zou Project Debater af en toe wat meer tact hebben kunnen gebruiken.

Artificiële intelligentie kan volgens IBM debatten met gefundeerde kennis voeden en daardoor een einde helpen maken aan valse informatie en zinloze discussies. "We praten te vaak over elkaar heen en hebben een slimmere manier nodig om in debat te gaan. Nieuwe ontwikkelingen in artificiële taal en redeneringen kunnen licht brengen in de duisternis van verdraaide feiten. Kunstmatige intelligentie kan mensen helpen door hen goed geïnformeerde standpunten aan te brengen - zowel pro als contra", licht de onderzoeksgroep van IBM toe op haar website.