Consultancybureau escent in Franse handen

escent bestaat sinds 2006 en adviseert banken en verzekeraars rond onder meer projectbeheer, business council en requirements engineering. Het bedrijf haalde vorig jaar een omzet van meer dan tien miljoen euro, waarvan zestig procent in ons land en veertig procent in Luxemburg. In totaal werken er zo'n tachtig consultants voor de organisatie.

Die organisatie komt nu in handen van SOFTEAM. De Franse groep telt zo'n 1.100 werknemers en wil met de overname haar groei in de Benelux versterken. Voor dit jaar verwacht het bedrijf, inclusief de overname, een omzet van 130 miljoen euro.

Benoit Cardinael en Olivier Duyckaerts, oprichters van escent, blijven hun bedrijf leiden. Die zal voortaan wel door het leven gaan als escent - SOFTEAM Consulting.