Consumentenelectronica zit in een dipje

Disruptie alom in technologie. Volop innovatieve toepassingen, zowel in het bedrijfsleven als in de consumentenmarkt. En toch heeft de markt het blijkbaar moeilijk. Voor dit jaar verwacht marktonderzoeker GfK dat de totale verkoop van consumentenelektronica (smartphones, tv's, blurayspelers e.d.) zo'n 945 miljard dollar zal bedragen. Dat is iets minder dan de 949 miljard dollar in 2016 en ook onder het totale verkoopcijfer van 2015 (948 miljard dollar). GfK stelde de cijfers voor op een techconferentie van IFA-beursorganisator Deutsche Messe.

De verklaring voor de tegenvallende verkoopcijfers van dit jaar ligt volgens Jürgen Boyny, consumer electronics global director bij GfK, uitgerekend in het veelvoud aan nieuwe techtrends. Iedereen ziet de trends komen maar de consument wacht af tot ze uitmonden in concrete, nuttige producten mét een aanvaardbaar prijskaartje. In het cijfer van de 'digital world' zit voor alle duidelijkheid niet de omzet inbegrepen uit huishoudtoestellen. "Dat is altijd al zo geweest maar naarmate die toestellen meer en meer 'connected' worden en voorzien worden van apps kan je je afvragen of je dit ook niet als onderdeel van de totale elektronicamarkt moet zien", stelt Boyny de vraag. Nemen we die omzet inderdaad in rekening, dan gaat de technologieverkoop voor consumenten er wél weer op vooruit. Verwacht wordt dat heel wat nieuwe slimme huishoudapparatuur een podium krijgt op de IFA-beurs in Berlijn (1 tot 9 september).

Vijf trends moeten beterschap brengen

"In 2018 verwachten we wel dat de totale markt van consumentenelektronica (door GfK wat knullig omschreven als 'digital world', nvdr.) opnieuw doorgroeit tot 954 miljard dollar", stelt Jürgen Boyny, consumer electronics global director bij GfK. Hij ziet vijf duidelijke trends die daarvoor gaan zorgen: mobiele betalingen (en de uitbouw van het ecosysteem rond m-commerce), virtual reality en augmented reality die alsmaar meer mainstream worden, de 'connected car' die vaart krijgt, de verdere opbouw van het 'smart home' met de nodige gadgets en tot slot ook 'wearables.'

Maar was die wearablesmarkt niet op sterven na dood? "Hangt er van af hoe je die definieert. Wij zien bijvoorbeeld een erg groot potentieel voor wearable augmented reality", zegt Piers Harding-Rolls, research director bij IHS Markit. "Vr headsets zijn dit jaar nog een niche maar we voorzien wel aanhoudende groei tot 2020. Zowel voor vr als voor ar headsets verwachten dat het nog 3 tot 5 jaar zal duren vooraleer ze écht draagbaar worden en een groot publiek kunnen aanspreken. Er zijn nog flink wat uitdagingen weg te werken: batterij, form factor, rekenkracht, meer geavanceerde sensors, bediening en artificiële intelligentie."

Delen Voor volgend jaar verwacht GfK dat zowat 1 op de 5 mensen op onze aardbol een smartphone zullen kopen.

"Vergis je niet. Ondanks negatieve berichtgeving verwachten we wereldwijd toch een groei van 37 procent in wearables. In China gaat het nog harder: daar groeit de markt met 63 procent. West-Europa is weliswaar maar goed voor 14 procent van de totale wearablesmarkt maar toch voorzien we in onze regio een groei met 52 procent", zegt Boyny.

Smartphone en AI stuwen de verkoop

Maar de grote groei in consumer electronics moet vooral komen van de smartphone, uiteraard, die heel wat andere categorieën kannibaliseert: denk bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend - aan de mp3-speler en de foto- en videocamera. Voor volgend jaar verwacht GfK dat zowat 1 op de 5 mensen op onze aardbol een smartphone zullen kopen: 1,55 miljard om precies te zijn. Dit jaar zullen er ook al 1,48 miljard over de toonbank gaan.

Een flink stuk van de groei is voor rekening van China; met voornamelijk fitness en health trackers, allerlei gps-gebaseerde wearables en in mindere mate ook smartwatches.

Kunstmatige intelligentie is een andere belangrijke driver voor de verdere groei. "Smart assistants komen duidelijk opzetten en zullen in heel wat audioproducten opduiken. Mogelijk wordt het zelfs een nieuwe standaard in bluetooth speakers", orakelt Boyny. "Hoe dan ook wordt 'voice' alomtegenwoordig. Onze stem wordt herkend, we bedienen een toestel met onze stem en er ontstaat interactie met onze stem. Ik verwacht dan ook dat er op de IFA-beurs in september flink wat aandacht zal zijn voor voice-enabled devices."

"We stappen een nieuw tijdperk van interactiviteit in", voegt Paul Gray, principal analist van IHS Markit daar aan toe: "We zijn al geëvolueerd van bediening met muis en toetsenbord naar touch & swipe en naar herkenning van gebaren. De stem komt daar nu bij, waarbij de achterliggende intelligentie vanuit een netwerk gevoed wordt. Dat is een fundamenteel verschil met vroeger", zegt Gray.

Een voortrekkersrol lijkt weggelegd voor de smart assistants/speakers zoals Amazon Echo en Google Home. Vorig jaar gingen er zo'n 6 miljoen over de voornamelijk Amerikaanse toonbanken en tegen 2020 zal dat volgens GfK al 59 miljoen stuks zijn. Pas voegde ook Apple zich eindelijk in dat rijtje met de lancering van de HomePod: een slimme speaker die zich door Siri laat bedienen. Over Apple gesproken: "Zal ik afsluiten met een quote van Steve Jobs die ik absoluut geloof? A lot of times, people don't know what they want until you show it to them. Dát geldt helemaal voor consumer electronics als je het mij vraagt", besluit Boyny.