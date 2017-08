Consumentenorganisatie twijfelt aan betrouwbaarheid Surface laptops

Het gaat om de Surface Laptop van 128GB en 256 GB en de Surface Book van 128GB en 512GB, die laatste twee types zijn toestellen waarvan je het scherm kan losmaken.

De reden dat Consumer Reports de aanbeveling intrekt is omdat het inschat dat de voorspelde betrouwbaarheid van de toestellen 'statistisch en significant' lager ligt dan bij andere merken. De consumentenorganisatie baseert zich hiervoor op een rondvraag bij de eigen abonnees. Daaruit blijkt dat opvallend veel gebruikers last hebben van opstartproblemen, bevrozen beeld of een slecht reagerend aanraakscherm.

Microsoft: toestellen gaan niet vaker stuk

Microsoft zelf spreekt tegen dat de toestellen sneller stuk zouden gaan. In een reactie aan USA Today zegt het bedrijf dat de toestellen vakkundig worden ontwikkeld en uitgebreid worden getest. Maar ook dat de toestellen niet sneller stuk gaan dan die van de concurrentie:

"Elke generatie van de Surface is krachtiger en betrouwbaarder dan zijn voorgangers. De cijfers voor teruggestuurde en ondersteunde modellen liggen gelijk of lager dan het gemiddelde in de sector voor dit type toestellen."