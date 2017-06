Contraste Europe lijft Audaxis in

Het in 2000 opgerichte Audaxis telt zo'n 130 medewerkers en draait een omzet van 9 miljoen euro. Audaxis levert voornamelijk oplossingen rond erp, data intelligence en het web en mobile om volop de digitale transformatie binnen bedrijven te kunnen ondersteunen. Denk dan onder meer aan de cloud-erp NetSuite (pas nog overgenomen door Oracle, nvdr), de opensource-erp Compiere (opensource-erp), Talend, opensource-cms Drupal en MaPS (Data Management Solution for Multichannel Marketing). Audaxis heeft overigens ook een offshore development center in Tunis.

Rossel komt in kapitaal van Contraste

De Rossel-groep is een van de referentie-aandeelhouders in Audaxis en meteen ook een belangrijke klant. Rossel komt nu in het kapitaal van de Contraste-groep en Bernard Marchant vervoegt de Raad van Bestuur. Het management van Audaxis krijgt ook een plaats in het beslissingscentrum van de groep. Huidig Audaxis-ceo Bernard De Cannière komt ook in de Raad van Bestuur.

Contraste Europe werd opgericht in 1994 en wordt geleid door Benoît Pirotte. Vorig jaar klokte de omzet nog af op 35 miljoen euro met zo'n 350 medewerkers: na het inlijven van Audaxis zal de groep 450 medewerkers tellen en een geconsolideerde omzet van 45 miljoen.

Contraste Europe levert voornamelijk advisory services, applicatiebeheer en infrastructuur diensten. Het cliënteel bestaat uit grote ondernemingen uit de financiële sector (o.a. AXA, BNP, ING, KBC, Generali, Euroclear, Ethias) en bij telco- en nutsbedrijven als Voo, Win, Sibelga en Encvo. Ook in de overheid en non-profit sector (o.a. INAMI/RIZIV, ACV/CSC, SPW, SPF/FOD, CIRB/CIBG) is Contraste Europe erg actief. Via dochterbedrijf Defimedia worden ook kmo's bediend.

Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld: het gaat om deels een overname van en deels een omwisseling van aandelen. Contraste Europe nam begin 2016 ook al BTR Services over. Het samengaan met Audaxis is voor Contraste Europe een strategische stap om te blijven doorgroeien in een alsmaar meer Europese it-wereld waar schaal belangrijker wordt. De groep is naast België ook actief in Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland.

