Cookies verraden identiteit 'anonieme' bitcoin-betalers

'Anonimiteit van cryptocurrency is een nieuw onderzoeksveld, dat op het snijpunt zit van anonieme communicatie en data-anonimisatie. Helaas lijkt het erop dat het slechtste van deze twee werelden is geërfd', schrijven de onderzoekers.

Vaak wordt bitcoin ten onrechte een anonieme munt genoemd. Het tegendeel is waar: bitcoin-transacties zijn via de blokchain voor iedereen zichtbaar. Alsof u uw bankafschriften online zet. Daarom wordt vaak beroep gedaan op zogenaamde mixingdiensten, zoals CoinJoin, die iemands transacties vermengen met die van andere bitcoin-gebruikers. Zo wordt de identiteit van de betaler losgekoppeld van zijn transacties. Nu legt het onderzoek van de universiteit van Princeton bloot dat twee transacties door dezelfde persoon kunnen volstaan om het effect van die mixingdiensten volledig teniet te doen.

Webtrackers van derden zijn de boosdoener. Die verzamelen allerlei informatie tijdens de aankoop, bedoeld voor advertentiedoeleinden. Hierdoor wordt het mogelijk om de transactie op de blockchain te koppelen aan de cookie van de betaler. Van de 130 onderzochte webwinkels die bitcoins accepteren, bleken er 53 betaalgegevens aan derde partijen door te spelen. Dat gebeurde meestal opzettelijk.

Veel kun je daar als bitcoin-betaler niet aan doen. De onderzoekers wijzen erop dat browser-extensies zoals Block Origin of Adblock Plus kunnen helpen om sommige trackers te blokkeren, maar dat ze niet altijd effectief zijn. Daarom raden ze voor anonieme betalingen cryptocurrency aan waarvan transacties niet traceerbaar zijn, zoals Monero of Zcash - de privacyvriendelijke broertjes van bitcoin.