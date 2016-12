Coolblue stopt met honderden gespecialiseerde webwinkeltjes

Coolblue-topman Pieter Zwart kondigde de nieuwe strategie woensdag aan in een interview met de Nederlandse zakenkrant Het Financieele Dagblad. In het begin was het volgens de topman logisch om winkeltjes voor specifieke producten, zoals pdashop.nl, te openen. "Dat gaf intern de focus aan: wij verkopen pda's. Bovendien heb je dan nog niet veel geld om in naamsbekendheid te investeren." Ondertussen is Coolblue uitgegroeid tot een stevige internetwinkel, met een jaaromzet van ruim een half miljard euro. Volgend jaar wil Zwart de grens van een miljard euro doorbreken. Dat moet haalbaar zijn, want de omzet van het bedrijf verdubbelt iedere achttien maanden.

Ook in België

De redenering geldt ook voor België, zegt Matthias De Clercq, manager van Coolblue België. "De wijzigingen in Nederland en België zullen gelijklopen", zegt hij. "Het gebeurde wel eens dat we een gesprek hadden met een tevreden klant van onze laptopshop die 'het jammer vond dat we enkel laptops verkopen, want hij had ook een droogkast nodig'." Door alles onder de Coolblue-naam te brengen, zullen zulke misverstanden niet meer gebeuren. "Onze budgetten zijn nu ook groter en onze interne structuur laat het toe om toch nog specialist te blijven", klinkt het.

Wallonië

Ondertussen blijft Coolblue het goed doen in Vlaanderen, zegt De Clercq. "Het was een druk jaar waarin we spectaculair gegroeid zijn. Het consumentenvertrouwen in online shoppen neemt toe. Het is gemakkelijk en goedkoop." Coolblue heeft inmiddels ook al drie fysieke winkels in Vlaanderen. Wat een uitbreiding naar Wallonië betreft, zegt De Clercq dat "die droom er is". "We zijn alle opties aan het bekijken en er is al veel werk verzet, maar het is meer werk dan we hadden gedacht. Als we het doen, moeten we het meteen goed doen."