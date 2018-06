Copyright-richtlijn EU krijgt tegenkanting van internetpioniers

Volgende week stemt de Commissie voor Juridische Zaken van het Europese parlement over een wetsvoorstel dat onderdeel vormt van Artikel 13 van de richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt. Het onderdeel waar kritiek op komt is een voorstel dat bedrijven die publieke toegang aanbieden tot een grote hoeveelheid werken, zou dwingen om de mogelijkheid in te bouwen om bepaalde werken ontoegankelijk te maken als de rechthebbenden daarom vragen.

Zoals dat gaat met EU-richtlijnen, is ook deze vrij vaag verwoordt, waardoor er wordt gevreesd dat de wet tot een maatregel zal leiden die alle platformen dwingt om content filtering te introduceren. Het zou ook de aansprakelijkheid voor het posten van auteursrechtelijke beschermde werken verplaatsen van degene die het gepost heeft naar degene die het 'host'. Dit zou niet alleen slecht nieuws zijn voor de YouTubes van deze wereld, maar in een brede interpretatie ook voor bijvoorbeeld hostingbedrijven.

"Door het aansprakelijkheidsmodel om te draaien en de platformen verantwoordelijk te stellen voor de wettelijkheid van de content, zullen businessmodellen en investeringen van grote en kleine platformen beïnvloed worden," staat in de brief, die onder meer door Vint Cerf, Tim Berners-Lee en andere internetgrootheden ondertekend werd.

In het huidige systeem, zo meldt de brief, worden platformen pas gedwongen om auteursrechtelijk beschermd werk te verwijderen wanneer ze daarop gewezen worden. Dat is volgens de briefschrijvers een beter gebalanceerd model. Voor de media-organisaties die vaak de rechthebbenden zijn in dit geval, betekent dat dan weer dat ze verschillende websites moeten monitoren en verzoeken tot verwijdering moeten versturen (waarna die geripte 'Infinity War'gewoon weer ergens anders opduikt).

Het probleem zou ondertussen zo groot zijn dat Google drie miljoen 'takedown requests' per dag krijgt. Volgens de EU kan dat beter, en is de technologie nu zo ver gevorderd dat gepirateerde media vrij eenvoudig te herkennen is. Ze zou ze dus door de hosters uitgefilterd kunnen worden. De briefschrijvers melden dat het plan 'de juiste intenties' heeft, maar vinden dat de wet veel te ver gaat. Door de druk op de schouders van de platformen te leggen, zo menen zij, zullen bedrijven gedwongen worden om hun systemen 'foolproof' te maken om geen boetes te krijgen. De filtersoftware zelf is daarbij nog verre van perfect, en zou veel legitieme content kunnen blokkeren.