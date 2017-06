Coriotech verandert van eigenaar

Bedrijven in leisure, hospitality en zorgsector volledig ontzorgen van ict: dat is de missie van Coriotech. Coriotech werd in 2002 opgericht door Mario Aerts. Ook na de overname blijft hij aan boord, verduidelijkt Filip Helssen. Beide heren kwamen elkaar eerder toevallig tegen, en hopen via deze overname de verdere groei in de Benelux te versnellen. Dat moet via een uitbreiding van het productportfolio gebeuren. Nu bestaat het gamma voornamelijk uit wifi, digital signage, hotel-tv, camera, ip-telefonie en audioproducten voor de sectoren waarin het bedrijf actief is. Social media en big data moeten dat aanbod versterken.

Coriotech bedient met 5 werkneers een 250-tal klanten en installeerde in totaal al in 15.000 'kamers' de nodige producten en oplossingen. Enkele grote klanten zijn onder meer Posthotel in Gent, La Reserve in Knokke, Arras Hotel in Antwerpen en Holiday Inn Express in Gent. Ook de Floreal Groep (campings en vakantieparken) is een van de klanten. Vorig jaar draaide het bedrijf een omzet van 777.000 euro. Tegen 2018 hoopt Helssen boven het miljoen uit te komen.