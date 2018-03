Craigslist en Reddit slaan persoonlijke zoekertjes in de ban na aanpassing wet

Craigslist, een van de grootste zoekertjessites ter wereld, heeft zijn dienst voor persoonlijke advertenties afgesloten. Een nieuwe antiprostitutiewet die net door het Amerikaanse Congres is aangenomen, maakt het openhouden van de sectie te riskant, zo zegt Craigslist in een mededeling. "Elke tool of dienst kan misbruikt worden. We kunnen niet het risico nemen om al onze andere diensten in gevaar te brengen, dus nemen we met spijt in het hart de Craigslist personals offline." Ook online forum Reddit is zijn pagina's voor en door sekswerkers aan het blokkeren.

Een en ander is een reactie op de nieuwe wet Fosta-wet (Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act). Die maakt het mogelijk om websites aan te klagen voor het 'faciliteren' van mensenhandel en prostitutie, bijvoorbeeld door advertenties voor prostitutie te hosten. De wet werd in maart aangenomen en gaat meteen in over de hele Verenigde Staten. Uitbaters van een website die prostitutie faciliteert kunnen boetes en celstraffen krijgen.

Tot nu toe was het onmogelijk om websites, zoals fora en zoekdiensten, te straffen voor wat anderen online gooien. De zogeheten Sectie 230 van de Communications Decency Act (CDA), een wet die sinds 1996 grote delen van het internetverkeer in de VS regelt, stelde websites niet aansprakelijk voor het postgedrag van gebruikers. De Fosta doet dat nu wel, specifiek voor prostitutie. De wet kreeg dan ook felle tegenwerking van grote delen van Silicon Valley, zoals Google en Facebook, allemaal diensten die er baat bij hebben dat ze geen verantwoordelijkheid dragen voor de onzin die hun gebruikers spuien.