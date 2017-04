Crash brexitsite mogelijk politiek gemotiveerd

Dat blijkt uit een rapport van een Britse parlementaire commissie, waarover Britse media woensdag berichten.

Delen De commissie maant de Britse overheid aan te onderzoeken hoe verkiezingen kunnen beschermd worden tegen gesofisticeerde aanvallen.

De website lag een tijdlang plat op 7 juni vorig jaar, net voor het verstrijken van de deadline voor registratie. De regering verlengde daarop die deadline met twee dagen. Een overbelast systeem door de grote vraag werd toen als oorzaak naar voren geschoven.

De Public Administration Committee in het Britse parlement stelt geen direct bewijs te hebben dat buitenlandse regeringen verantwoordelijk zijn, maar merkt wel op dat de crash aanwijzingen vertoonde van een zogeheten DDoS-aanval (distributed denial-of-service, waarbij servers bestookt worden met nutteloze aanvragen tot ze blokkeren).

Volgens de commissie beschouwen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk een cyberaanval als iets overwegend technisch en computernetwerk-gebaseerd. "Rusland en China hanteren een cognitieve aanpak gebaseerd op een begrip van massapsychologie en van hoe individuen uit te buiten", klinkt het in het rapport. De implicaties van dat verschil - tussen iets als puur technisch en iets dat voorbij het digitale reikt om de publieke opinie te beïnvloeden - zijn duidelijk voor de inmenging in verkiezingen en referenda, klinkt het. De commissie stelt "erg verontrust" te zijn "over deze aantijgingen over buitenlandse inmenging".