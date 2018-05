Cronos Groep stapt aan boord van SoccerLAB

SoccerLAB en zijn zustersoftware TennisLife doen het behoorlijk goed. De sportmanagementsoftware helpt clubs, academies en federaties al enkele jaren met het beheer van spelers en alles wat daarbij komt kijken. 'Zie het als een ERP-pakket dat specifiek op sportverenigingen is gericht', klinkt het bij Wim Vanden Driessche van Cronos Groep. 'Je kunt er dankzij moderne technieken niet alleen volledige video-analyses in opnemen, maar ook trainingen en medische data, net als een scoutingmodule. Zo kunnen clubs de conditie van hun spelers beter monitoren.'

Grote clubs als Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Club Brugge en de Qatar Aspire Acedemy maken al meer dan tien jaar gebruik van SoccerLAB. Met de intrede van Cronos Groep wil de spinoff van de UHasselt nu grote stappen vooruit zetten. Vanden Driessche: 'In de eerste plaats willen we onze kennis injecteren in de software, zodat nieuwe features mogelijk worden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan sensoren die spelers in real time monitoren tijdens een wedstrijd, zodat men tijdig kan ingrijpen als overbelasting dreigt. Op die manier kunnen blessures en andere vermeden worden.'

Daarnaast wil Cronos Groep ook zijn commerciële knowhow inzetten om SoccerLAB breder aan de man te brengen. 'In samenwerking met partnerclubs die onze software nu al gebruiken willen we het pakket nog verbeteren. Als sparring partners kunnen zij ons vertellen wat een gebruiker van SoccerLAB verlangt, en ons product in die zin verbeteren. Zo wordt het een win-winverhaal waar iedereen voordeel uit haalt. Innovaties als sensoren die in pakweg de zool van een schoen verwerkt worden, kunnen we dan ook bij hen testen. Misschien niet in de eerste ploeg, maar bij een jeugdploeg.'

Om de verkoop op gang te brengen heeft Cronos Groep alvast de nodige aanwervingen gedaan. 'Met de komst van een aantal consultants die klanten helpen met de implementatie van het platform, kunnen we onze salesmensen ontlasten, zodat zij zich op hun kerntaak kunnen toespitsen. Met twee verkopers in Frankrijk en twee in Turkije hebben we ook hun team alvast versterkt. Iemand met een fysiotherapeutische achtergrond in het team bleek ook een nodige toevoeging, zo merkten we, dus hebben we ook daar voor gezorgd.'

Voor Cronos Groep is de stap in SoccerLAB ook een volgende pas in de richting van buitenlandse expansie. 'We stellen in België ondertussen zo'n vijfduizend mensen te werk, het is de bedoeling om nu een internationaal verhaal te gaan schrijven. Dit product is een goeie vingeroefening om verder te testen.'