Crypto-belegger klaagt provider aan na roof

Terpin eist maar liefst 224 miljoen dollar schadevergoeding, omgerekend bijna 200 miljoen euro. Dat bedrag bestaat uit de vergoeding van de gestolen tokens, maar het grootste deel is bedoeld als straf voor AT&T.

Terpin zegt dat hij het slachtoffer is geworden van zogeheten 'SIM swap'. Dat betekent dat iemand de provider zo ver heeft gekregen het telefoonnummer van Terpin te koppelen aan een andere SIM-kaart, die in handen is van oplichters. Die konden zo wachtwoorden wijzigen en kregen toegang tot zijn accounts.

Terpin is oprichter van BitAngels, de eerste durfinvesteerder die geld stak in de handel in bitcoins.