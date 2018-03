Cryptomunten verliezen waarde na maatregel van Google

Google kondigde aan dat er vanaf juni op haar advertentieplatform niet meer mag geadverteerd worden voor, onder meer, beurzen waarop cryptomunten verhandeld worden, portefeuilles waarin die munten bewaard worden, websites die advies voor beleggingen in crypromunten aanbieden en ICO's (een soort digitale beursgang voor start-ups). Ook voor binaire opties waarmee je kan speculeren op de koers van cryptomunten, zal geen reclame meer gemaakt mogen worden.

Meer algemeen viseert Google ook kansspelen en risicovolle of ongereguleerde producten die beleggers een snelle winst beloven. De maatregelen zijn onderdeel van een langere lijst aan nieuwe advertentieregels, die Google samen aankondigde met haar jaarlijks rapport over het weghalen van slechte advertenties. Eerder liet ook Facebook weten dat het advertenties voor cryptomunten tijdelijk gaat blokkeren op haar sociale netwerk.

Na het bericht van Google zakte de waarde van de bitcoin even tot onder de 8.000 dollar. De waarde van ethereum ging onder de drempel van 600 dollar, waardoor deze munt nog minder dan de helft van haar waarde van begin dit jaar overhoudt. Volgens data van Coinmarketcap is ripple nog 0.72 dollar waard, terwijl de munt op haar hoogtepunt in januari nog op 3.79 dollar stond. De eerste 100 cryptomunten staan er in het rood, met uitzondering van DigixDao, een virtuele munt die gekoppeld is aan één gram goud.