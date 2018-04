Cryptoplatform Coinbase breidt uit met overname van Earn.com

Earn.com is een portaal dat mensen geld laat verdienen met het sturen van e-mails en het uitvoeren van andere kleine taken. Gebruikers worden daarbij betaald in bitcoin, wanneer iemand hun mails beantwoord. Crypto-platform Coinbase koopt de dienst nu voor iets meer dan honderd miljoen dollar, dat schrijft techsite Recode. Die som wordt betaald met cash, een deel aandelen en, uiteraard, cryptomunten.

Een belangrijk onderdeel van de deal zou ook een van Earn.com's medewerkers zijn. Balaji Srinivasan, een voormalige partner bij venture kapitalist Andreessen Horowitz, wordt na de overname CTO bij Coinbase.

Die laatste is namelijk bijzonder snel aan het groeien, en moet dus even snel zijn directieteam samengesteld krijgen. Vorige maand nam Coinbase bijvoorbeeld ook Emilie Choi aan, een dame die acht jaar voor LinkedIn business development deed. Dat is meteen wat ze nu ook voor Coinbase doet: andere bedrijven overnemen.