CSC en HPE Enterprise Services worden samen DXC Technology

Het nieuwe merk DXC Technology wordt op 3 april gelanceerd. Het bedrijf verwacht volgens een persmededeling om 26 miljoen dollar aan jaarlijkse inkomsten binnen te halen bij 6.000 klanten in zeventig landen.

HPE is de businesspoot van het oude Hewlett-Packard, en het Enterprise Services departement ontstond toen die techgigant in 2008 het voormalige EDS opkocht. Met de overname was toen 13,9 miljard dollar gemoeid. In 2012 noteerde HP de waarde van EDS/HP Enterprise Services nog als 8 miljard dollar. Sindsdien zijn er bij Enterprise Services heel wat ontslagen gevallen in een poging om de twee bedrijven te integreren en stroomlijnen. Het departement heeft de laatste jaren dan ook stevig geleden, omdat het vooral gericht is op grote contracten met enterprise level bedrijven, die sinds de kredietcrisis zelf steeds meer richting kleine projecten lijken te gaan.

Aan al dat geïntegreer komt nu dus officieel een einde. De merger met IT-consultancybedrijf CSC werd in mei vorig jaar aangekondigd door CEO Meg Whitman en is nu dus helemaal rond. Voor klanten verandert er voorlopig niet al te veel. HPE en het nieuwe DXC hebben bijvoorbeeld een contract van drie jaar waarin de 'hardware bundles', waarmee Enterprise Services goedkopere HP hardware met zijn consultancydiensten aanbood, intact blijven.

HP (Inc.) zelf blijft door de merger ondertussen achter als een pure technologiespeler, vooral gefocust op printers en laptops. HPE maakt nu nog voornamelijk business hardware, waaronder hyperconverged servers.

Country lead België

In ons land heeft Marc Heeren ondertussen CSC verlaten. Dat vertelde hij eind maart aan Data News. Hij was samen met Philippe Jaeken Country General Manager Belgium voor CSC. Philippe Jaeken wordt nu in zijn eentje 'country lead' in ons land.