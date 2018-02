CTG neemt het Franse Soft Company over

Het Parijse Soft Company telt 200 consultants die onder meer actief zijn in het bankwezen, verzekeringen, applicatie-ontwikkeling en data-analyse. Computer Task group (CTG), een ICT-service provider, maakt van het Franse bedrijf nu een dochteronderneming die zal worden geleid door haar huidige managementteam.

"De overname van Soft Company is een mijlpaal in de groeistrategie van CTG. Met deze stap wordt ons dienstenaanbod uitgebreid en gaat een belangrijke nieuwe en groeiende markt in Frankrijk voor ons open. In het bijzonder verbreedt deze transactie de sterke bestaande marktpositie van CTG in België en Luxemburg ", aldus Bud Crumlish, CEO van CTG.

CTG was volgens Filip Gydé, senior vice president, al voor langere tijd op zoek naar een geschikte overnamepartner in Frankrijk. "Aangezien onze activiteiten in Europa blijven groeien, was het voor ons strategisch belangrijk een partner te vinden in Frankrijk die onze visie deelde en bijkomende diensten kon leveren om onze klanten te helpen bij hun werkzaamheden in de digitale wereld."