Cubanen krijgen voor het eerst mobiel internet

Cuba is een communistisch land waar eigen bezit of de vrije markt nog steeds zeer beperkt is. Miguel Díaz-Canel, de huidige president van het land, had al langer de ambities om internet toegankelijker te maken. Sinds hij aan de macht is zijn er cybercafé's en hotspots tegen betaling. Ter vergelijking: tot 2013 was publiek internet enkel te vinden in toeristische hotels.

Volgens Reuters heeft staatsoperator ETECSA de ambitie om voor het einde van het jaar vijf miljoen Cubanen, de helft van het land, te verbinden met mobiel internet. Sinds eind december kunnen sommige bedrijven en ambassades ook al een dataplan krijgen.

De uitrol verdient wel een kanttekening. Zo gaat het om een 3G-netwerk, wat wil zeggen dat de snelheid beperkt is. Ook moet gezegd worden dat de nationale operator volgens Reuters in 2015 een plan had om tegen 2020 zo'n zestig procent van de huizen aan te sluiten. Maar afgelopen jaar zijn er slechts 11.000 huizen effectief verbonden geraakt.

Tot slot blijft Cuba 'dissidente' websites blokkeren en blijft de vraag wat het mobiel internet zou kosten. Zo kost toegang tot een hotspot al snel 1 dollar per uur en rekent ETECSA bedrijven en ambassades momenteel 45 dollar aan voor een abonnement met... 4 gigabyte. Dat terwijl het maandelijks overheidsloon in Cuba vandaag op zo'n 30 dollar ligt.