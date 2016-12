Cyberaanval op OVSE

"De aanval bracht de veiligheid van vertrouwelijke data en de integriteit van het IT-netwerk van de OVSE in gevaar", zei een woordvoerster van de OVSE aan het Oostenrijkse persbureau APA. De OVSE nam het incident ernstig en kon met de hulp van externe IT-experten het euvel wegwerken. Het gevaar is intussen geweken en de wachtwoorden zijn vervangen. Er zijn ook geen aanwijzingen dat interne data werden gepubliceerd.

De Franse krant Le Monde zegt ondertussen informatie te hebben die het Russische hackerscollectief APT28 als dader aanwijst. Die groep, ook wel bekend als Fancy Bear, was onder meer verantwoordelijk voor het lekken van documenten van de Amerikaanse Democratische Partij. De woordvoerster kon hun betrokkenheid niet bevestigen.

Een van de huidige hoofdtaken van de OVSE, dat gevestigd is in Wenen, is haar missie in het conflictgebied Oost-Oekraïne. Haar experten houden daar toezicht en documenteren zich onpartijdig over de schendingen van de tussen Oekraïne en de pro-Russische separatisten afgesproken wapenstilstand. Ze stond ook in voor hulpverlening na de ramp met vlucht MH17, die neergeschoten werd boven Oekraïne, en was actief op de Krim, het schiereiland dat werd geannexeerd door Rusland.